قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانا
وزير خارجية الاحتلال: أردوغان يسعى لصرف الأنظار عن مشاكله.. وتركيا ترد: ادعاءات غير محترمة
بدء تطبيق رسوم إنستا باي 2025.. نهاية المجانية وبداية التطوير
تحويلات غير مسبوقة للأموال إلى الخارج.. 40% من الإسرائيليين يفكرون في الهجرة
فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
حماس تدعو العالم للتحرك ضد الاحتلال بسبب إبادته للصحفيين
دروع بشرية.. صحيفة بريطانية تكشف عن تعذيب الاحتلال للأطباء الفلسطينيين
حاميها حراميها.. الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة فيلا حسن حمدي في أبو النمرس
11 ألف زائر لحديقة حيوان الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر
رسوم تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باي بعد التحديث الجديد
الحزن يسود ميت حلفا.. أسرة عروس القليوبية: كانت رايحة تفرش شقتها وتستعد للزفاف
أدعية للميت ثاني يوم العيد.. رددها تجعل قبره روضة من الجنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية الاحتلال: أردوغان يسعى لصرف الأنظار عن مشاكله.. وتركيا ترد: ادعاءات غير محترمة

ساعر
ساعر
محمد على

هاجم وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معتبرا أنه يريد مواجهة مع الاحتلال وذلك لأهداف غير مباشرة.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام، قال ساعر إن أردوغان يريد مواجهتنا وذلك لتشتيت الانتباه عن أزمته الداخلية التي يمر بها، مشيرا بذلك إلى حالة الاحتجاج في تركيا عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأمس ، انتقد نائب الرئيس التركي جودت يلماز تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأخيرة في تغريدة على تويتر شاركها يوم الاثنين.

وجاءت تصريحاته ردا على منشور لساعر حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب يلماز على موقع إكس: "إن الانزعاج وعدم الاحترام الموجهين لرئيسنا نابع من خوفهم من قول الحقيقة بوضوح".

وأكد أن الحضارة التركية لم تكن معادية للسامية أبدا، وحث الذين يبحثون عن معاداة السامية على "النظر إلى التاريخ الأوروبي".

قال يلماز: "إن رفض سياسات الاحتلال والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة نتنياهو ليس معاداة للسامية. بل على العكس، السبب الحقيقي لتصاعد معاداة السامية عالميًا هو العدوان اللاإنساني الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية".

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام تركيا بحل الدولتين المبني على العدالة والقيم الإنسانية.

وانتقد مدير الاتصالات في تركيا أيضا التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي، قائلا: "إنهم لا يخجلون بعد ارتكاب أعمال إرهابية وإبادة جماعية لا توصف ضد عدد لا يحصى من المدنيين الأبرياء".

وحث فخر الدين ألتون ساعر على "الاحتفاظ بـ"الإعلام" الحقير لنفسه"، مضيفًا أن أنقرة لا تشعر بالخوف ولن "تتردد أبدًا في الوقوف في وجه الكاذبين مثله".

وانتقدت وزارة الخارجية التركية، الأحد، المنشور الذي نشره وزير الخارجية الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه "ادعاءات غير محترمة ولا أساس لها من الصحة".

وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر الرئيس التركي أردوغان الاحتلال جدعون يلماز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير

ميار الببلاوي

ميار الببلاوي تكشف سرا أثناء غسل الفنانة إيناس النجار

رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

بعد رحيل إيناس النجار.. حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي!

مفاجأة.. إيناس النجار رحلت بنفس مرض إبراهيم الطوخي| صور

إعلان بلبن

مفاجأة في صراع الكحك.. بلبن تعتذر لـ العبد في بيان رسمي

طقس ثاني أيام العيد

غطاء سحابي وأجواء غائمة .. أمطار على هذه المحافظات بعد ساعات| طقس ثاني أيام العيد

مصطفى شعبان

بكاء هستيري وانهيار مصطفى شعبان على الهواء.. تعرف على السبب

الكابتن حسن حمدي

حاميها حراميها.. الأجهزة الأمنية تكشف لغز سرقة فيلا حسن حمدي في أبو النمرس

ترشيحاتنا

السكة الحديد

مصرع شخص صدمه قطار في قليوب

جزء من السيارة بعد تهشمها

السيارة انشطرت نصفين .. مصرع سائق في حادث مروع على طريق السويس

ارشيفية

إخماد حريق هائل في مخزن بلاستيك بكرداسة

بالصور

نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد

نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد
نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد
نصائح للحفاظ على المناعة قوية خلال العيد

فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض
فيديو لإمام مسجد يمازح الأطفال يثير الجدل بين مؤيد ومعارض

طريقة بسيطة لعمل أم علي في المنزل

طريقة بسيطة لعمل "أم علي" في المنزل
طريقة بسيطة لعمل "أم علي" في المنزل
طريقة بسيطة لعمل "أم علي" في المنزل

علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد

علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد
علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد
علاجات منزلية فعالة لآلام المعدة خلال العيد

فيديو

تناول الترمس

مفاجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ايناس النجار

كنت بدعي ربنا بالشفاء.. آخر كلمات إيناس النجار قبل وفاتها

هنجيب زبادي ولا حشيش

زبادي ولا حشيش .. الأوقاف تعلق على منشور العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد