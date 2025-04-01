وزير خارجية الاحتلال: أردوغان يسعى لصرف الأنظار عن مشاكله.. وتركيا ترد: ادعاءات غير محترمة

هاجم وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معتبرا أنه يريد مواجهة مع الاحتلال وذلك لأهداف غير مباشرة.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام، قال ساعر إن أردوغان يريد مواجهتنا وذلك لتشتيت الانتباه عن أزمته الداخلية التي يمر بها، مشيرا بذلك إلى حالة الاحتجاج في تركيا عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأمس ، انتقد نائب الرئيس التركي جودت يلماز تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأخيرة في تغريدة على تويتر شاركها يوم الاثنين.

وجاءت تصريحاته ردا على منشور لساعر حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكتب يلماز على موقع إكس: "إن الانزعاج وعدم الاحترام الموجهين لرئيسنا نابع من خوفهم من قول الحقيقة بوضوح".

وأكد أن الحضارة التركية لم تكن معادية للسامية أبدا، وحث الذين يبحثون عن معاداة السامية على "النظر إلى التاريخ الأوروبي".

قال يلماز: "إن رفض سياسات الاحتلال والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة نتنياهو ليس معاداة للسامية. بل على العكس، السبب الحقيقي لتصاعد معاداة السامية عالميًا هو العدوان اللاإنساني الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية".

واختتم كلمته بالتأكيد على التزام تركيا بحل الدولتين المبني على العدالة والقيم الإنسانية.

وانتقد مدير الاتصالات في تركيا أيضا التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الإسرائيلي، قائلا: "إنهم لا يخجلون بعد ارتكاب أعمال إرهابية وإبادة جماعية لا توصف ضد عدد لا يحصى من المدنيين الأبرياء".

وحث فخر الدين ألتون ساعر على "الاحتفاظ بـ"الإعلام" الحقير لنفسه"، مضيفًا أن أنقرة لا تشعر بالخوف ولن "تتردد أبدًا في الوقوف في وجه الكاذبين مثله".

وانتقدت وزارة الخارجية التركية، الأحد، المنشور الذي نشره وزير الخارجية الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه "ادعاءات غير محترمة ولا أساس لها من الصحة".