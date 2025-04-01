تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 5 سفن، فيما جرى تداول 4 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و437 شاحنة.



وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن حركة الواردات شملت 200 طن بضائع، و303 شاحنات و14 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 3800 طن بضائع، و134 شاحنة وسيارتين.



وأضافت أن ميناء نويبع شهد تداول 4000 طن بضائع و437 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر)؛ لأربع سفن وهي: الحسين، وكوين نفرتيتي، واور وايلة، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1090 راكب بموانيها.



بدوره، أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد بمواني الهيئة بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وشدد رئيس الهيئة اللواء محمد عبد الرحيم - في بيان - على متابعة موقف عمل المواني من خلال غرفة عمليات الهيئة، كما تم تنظيم العمل بنظام المناوبة لاستمرار العمل بكفاءة.