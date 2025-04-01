اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي والهلال السوداني، في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-25.

تُعتبر مباراة الأهلي والهلال اليوم واحدة من أهم المباريات في البطولة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل لنصف نهائي البطولة.

موعد مباراة الأهلى والهلال

تبدأ مباراة الأهلي والهلال السوداني على استاد القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الموافق 1 من شهر إبريل، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، وبالمنطقة الزمنية لمكة المكرمة الساعة 10 مساءً، بينما تنطلق المباراة في الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

إذا كنت ترغب في مشاهدة المباراة، يمكنك الاستمتاع بها عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports HD 6.

يقوم بالتعليق على مباراة الأهلى والهلال السوداني، المعلق الرياضي الجزائري المعروف، حفيظ دراجي.

كما يمكنك أيضاً متابعة اللقاء عبر قناة أون سبورتس المفتوحة، والتي ستبث المباراة بشكل مجاني على التردد الأرضي التالي:

نايل سات: 12064 أفقي

سهيل سات: 11547 عمودي

تشكيل الأهلي المتوقع

استقر المدير الفني لفريق الأهلي، السويسري مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم. ومن المتوقع أن يشهد اللقاء الظهور الأفريقي الأول للمحترف السلوفيني في صفوف الأهلي، نيتس جراديشار.

التشكيل المتوقع للأهلي قد يشمل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء

الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، يحيى عطية الله، كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية، أحمد رضا، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، محمد عبد الله

الهجوم: وسام أبوعلي، نيتس جراديشار

يغيب عن قائمة الأهلي بعض اللاعبين، مثل علي معلول ومصطفى مخلوف وطاهر محمد طاهر.

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني

تتمتع مواجهة الأهلي والهلال السوداني بتاريخ طويل ومثير، حيث التقيا في 12 مناسبة سابقة. تمكن الأهلي المصري من تحقيق الفوز في 5 مباريات، بينما سجل الهلال السوداني 3 انتصارات، وانتهت 4 مواجهات بالتعادل.

ويعكس هذا التاريخ التنافس الشديد بين الفريقين، ما يزيد من حدة الإثارة في اللقاء الحالي.