لن تتوقعها.. اكتشف أعراض سرطان المرارة

يعد سرطان المرارة من المشكلات الصحية شديدة الخطورة لذا من المهم اكتشافه مبكرا .

يعد سرطان المرارة من الأمراض النادرة التي لا يعرفها عدد كبير من الأشخاص لذا من الضرورى الوعي باعراضه والعمل على علاجها.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك في بعض الأحيان لا يسبب سرطان المرارة أي أعراض وعندما تَظهر مؤشرات المرض تكن تتضمن العلامات مايأتي:

ألم في البطن، غالبًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

انتفاخ البطن.

كتلة يمكنك الشعور بها تحت الجلد.

فقدان الوزن بدون تعمد ذلك.

اصفرار الجلد وبياض العينين، أو ما يُعرف باليرقان وقد يكون من الصعب رؤية اصفرار الجلد على البشرة السمراء أو البنية ويحدث اليرقان عادةً عندما يكون سرطان المرارة في مرحلة متقدمة جدًا.



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