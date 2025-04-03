أخبار التوك شو|نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة ونضغط لاسترداد الرهائن.. ديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعلنون رفضهم سياسة ترامب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

طه دسوقى: محمود حميدة تجرد من نجوميته في مسلسل ولاد الشمس

تحدث الفنان طه دسوقى، عن شخصية مفتاح التى قدمها فى ملسل ولاد الشمس قائلا:" كانت تخاف من العاطفة لانه تم التخلى عنه فى الصغر ".

فلسطين: إعلان نتنياهو عزمه فصل رفح عن خان يونس مؤشر على نواياه لاستدامة احتلال غزة

أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لمزاعم نتنياهو فصل مدينة رفح عن مدينة خان يونس، وجاء ذلك حسبما أفادت قناة اكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها.



ديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعلنون رفضهم سياسة ترامب لفرض تعريفات جمركية

أعلن أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي رفضهم سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لفرض التعريفات الجمركية.



حمادة هلال: فتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وخالد الصاوي أبدعوا في تقديم دور الشيطان

قال الفنان حمادة هلال، إنه يتمنى تقديم جزء جديد من مسلسل المداح، فلم يكن هناك تفكير من البداية في تقديم أجزاء من العمل، لكن شركة إم بي سي طلبت تقديم ٥ أجزاء من العمل، على طريقة ألف ليلة وليلة.



الدفاع الروسية تحطم قاذفة إستراتيجية روسية في مقاطعة إيركوتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم قاذفة استراتيجية روسية في مقاطعة إيركوتسك.



دينا: رانيا يوسف مبتعرفش ترقص وشغلانتي أهم من التمثيل

أكدت الفنانة الاستعراضية دينا، أن الرقص يعد فنا ويعتبر أهم من التمثيل، موضحة أنها أعطت دروس تمثيل لعدد من الفنانات منهم رانيا يوسف.



نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة ونضغط لاسترداد الرهائن

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تمت السيطرة على محور موراج الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني.



وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان الأوضاع بفلسطين في ظل التصعيد الإسرائيلي

أعلنت فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، أن وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأردني هاتفيا الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.



خارجية إيران: تهديدات واشنطن لطهران مرفوضة وستعقِّد الأوضاع في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني إن تهديدات واشنطن لطهران مرفوضة وستعقد الأوضاع في المنطقة.



الراقصة دينا: دفنوني حية بسبب محمد رمضان.. تفاصيل

كشفت الراقصة دينا أن زوج الفنانة كارول سماحة وليد مصطفى كان خطيب لها في البداية.