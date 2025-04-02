نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة ونضغط لاسترداد الرهائن

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تمت السيطرة على محور موراج الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.

تقسيم غزة

وتابع نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة وزيادة الضغط على حماس.

وأضاف نتنياهو حسبما ورد عن قناة العربية: نزيد الضغط خطوة بخطوة حتى نتسلم رهائننا.

وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية قرار المجر بتحدي مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب إدارته الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله إنه ليس من حق أطراف المحكمة الجنائية الدولية "أن تحدد بشكل أحادي سلامة القرارات القانونية للمحكمة".

وأضاف العبدالله: "على الدول المشاركة الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة.. وإن يُسوّى أي نزاعٍ يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرارٍ من المحكمة".