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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد وأضرار.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية على الإفطار؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية على الإفطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية على الإفطار؟
رنا عصمت

تعد الطعمية من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، التي تقلل الشعور بالجوع لفترات طويلة، ما يساعد على فقدان الوزن بشكل صحي، فضلًا عن وقاية الجهاز الهضمي من عسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ، والغازات.

 وتحتوي الطعمية على نسبة عالية من الأملاح والمعادن، مثل الحديد، ما يساهم في تنشيط الدورة الدموية، والوقاية من الأنيميا.


 

لذا نقدم لك في هذا التقرير فوائد وأضرار الطعمية وفقا لموقع هيلثى..


 

فوائد الطعمية ..


 


 

تتكون الطعمية من مكونات صحية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم أهم فوائدها ما يلي:

١- غنية بالألياف والبروتين

تعتبر الفلافل غنية بالألياف والبروتين النباتي مما يجعلها غذاءاً مشبعاَ يمد الجسم بالطاقة كامل اليوم .

٢-غنية بالفيتامينات والمعادن

تحتوي الفلافل على فيتامينات ومعادن مفيدة جداً لصحة الجسم .

٣-تحتوي الطعمية على بعض الصوديوم ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والمغنيسيوم والفوسفور

٤- غني بالبروتينات

يعتبر أساس الفلافل من البقوليات، إذ أنه مصدره الحمص، ونتيجة لهذا يعتبر مصدراً غنياً بالبروتين.

٥- يحتوي على الدهون الصحية

٦- يحافظ على مستويات السكر في الدم لا يرتبط تناول الفلافل بالشعور المفاجئ بالطاقة، التي تختفي بسرعة كبيرة أيضاً، مثل تلك المرتبطة بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

٧- مصدر للحديد
 

٨-خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي التقليل من هبات الحرارة التي تتعرض لها الإناث والمترافقة مع انقطاع الطمث والحماية وخفض خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ومن أضرار الطعمية..


 


 

١- تعتمد أضرار الطعمية على المكونات المضافة إليها وطريقة إعدادها، فعادة ما يتم استخدام القلي العميق لإعدادها مما يزيد محتواها من الدهون والسعرات الحرارية .


 

٢- يستخدم كثير من المطاعم زيتاً منخفض الجودة او مكرر او مستخدم عدة مرات للقلي ويقومون بتسخينه لدرجة أعلى من درجة احتراق الزيت أو تبخره مما يؤدي إلى تكون مركبات مسرطنة فيه.


 

وعليه فإن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المقلية قلياً عميقاً بشكل متكرر أكثر عرضة للإصابة بالسمنة، وأمراض القلب، ومرض السكري، والسرطان.


 

٣- يجب الانتباه إلى كميات الملح التي تضاف إلى الطعمية، وكميات الملح المستخدمة في المضافات الأخرى ، فقد تساهم في استهلاك الشخص لكميات صوديوم أعلى من المسموح به .

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية على الإفطار فوائد الطعمية اضرار الطعمية

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فوائد وأضرار.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية على الإفطار؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية على الإفطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية على الإفطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعمية على الإفطار؟

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