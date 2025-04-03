4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C.. أسهل طرق لتحضيرها

قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك 4 مشروبات صحية لرفع المناعة غنية بفتامين سي .
٤ وصفات لعصائر صحية منعشة ولذيذة ..
مشروبات صحيه لرفع المناعة غنية بفيتامين سي
1- عصير الفراولة والبرتقال ..
المكونات :
١ موزة
¼ كوب عصير برتقال
½ كوب فراولة طازجة
١ ملعقة كبيرة زبادي يونانى
١ ملعقة عسل نحل
١ كوب حليب ( اختار النوع المناسب لنظامك الغذائى)
2-عصير الجريب فروت والمانجو ..
المكونات:
١ موزة
½ جريب فروت
١ كوب مانجو
١ ملعقة كبيرة زبادي
١ ملعقة عسل نحل
١ كوب حليب ( النوع المناسب لنظامك الغذائى)
3- عصير الجزر والأناناس..
المكونات:
½ كوب جزر
¼ كوب أناناس
١ موزة
¼ كوب عصير برتقال
١ ملعقة كبيرة عسل
١ كوب حليب لوز ( النوع المناسب لنظامك الغذائى)
5- عصير الأناناس والمانجو..
المكونات:
١ موزة
½ كوب أناناس
½ كوب مانجو
١ ملعقة كبيرة زبادي
١ ملعقة كبيرة عسل
١ كوب حليب (النوع المناسب لنظامك الغذائى)