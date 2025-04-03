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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C.. أسهل طرق لتحضيرها

4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C
4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الألفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك 4 مشروبات صحية لرفع المناعة غنية بفتامين سي .

٤ وصفات لعصائر صحية منعشة ولذيذة ..

مشروبات صحيه لرفع المناعة غنية بفيتامين سي 

1- عصير الفراولة والبرتقال ..

عصير الفراولة والبرتقال المقاوم للمرض

المكونات :

١ موزة

¼ كوب عصير برتقال

½ كوب فراولة طازجة

١ ملعقة كبيرة زبادي يونانى

١ ملعقة عسل نحل

١ كوب حليب ( اختار النوع المناسب لنظامك الغذائى)

2-عصير الجريب فروت والمانجو ..

Diy Recipes - مشروب الجريب فروت المنعش بالمانجو المكونات: 2 حبة جريب فروت كبيرة، مقشرة ومقطعة 1 حبة مانجو ناضجة، مقشرة ومقطعة 1 كوب ماء جوز الهند 1 ملعقة كبيرة عسل (اختياري)

المكونات:

١ موزة

½ جريب فروت

١ كوب مانجو

١ ملعقة كبيرة زبادي

١ ملعقة عسل نحل

١ كوب حليب ( النوع المناسب لنظامك الغذائى)

3- عصير الجزر والأناناس..

Sohati - بعد التعرّف على فوائد سموثي الجزر والاناناس الكثيرة لن تترددوا بشربه يومياً!

المكونات:

½ كوب جزر

¼ كوب أناناس

١ موزة

¼ كوب عصير برتقال

١ ملعقة كبيرة عسل

١ كوب حليب لوز ( النوع المناسب لنظامك الغذائى)

5- عصير الأناناس والمانجو..

طريقة عمل سموثي المانجو و الأناناس - شملولة

المكونات:

١ موزة

½ كوب أناناس

½ كوب مانجو

١ ملعقة كبيرة زبادي

١ ملعقة كبيرة عسل

١ كوب حليب (النوع المناسب لنظامك الغذائى)

4 عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C عصائر صحية لرفع المناعة وغنية بـ فيتامين C عصائر صحية لرفع المناعة

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