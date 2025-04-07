5 عيوب غذائية شائعة لدى النساء| تعرف على كيفية علاجها بسهولة

تعاني النساء حول العالم اليوم من نقص حاد في العناصر الغذائية المهمة التي تساعدهن على الحفاظ على لياقتهن البدنية والصحية جسديًا ونفسيًا، نقص الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب12 والحديد لا يزيد فقط من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، بل يجعل صحتهن النفسية بالغة الأهمية أيضًا.



تمر أجسام النساء بتغيرات جسدية ونفسية عديدة طوال حياتهن، فمنذ البلوغ وحتى انقطاع الطمث، تكون النساء أكثر عرضة لنقص العناصر الغذائية المختلفة بسبب فقدان الدم شهريًا. ومع تقدمهن في السن، وخاصةً بعد انقطاع الطمث، يزداد خطر ضعف العظام، مما يجعل صحتهن أكثر أهمية.

وفقًا للخبراء، قد تكون هذه النواقص أكثر وضوحًا لدى متبعي الأنظمة الغذائية النباتية أو النباتية الصرفة، والذين قد يعانون أيضًا من نقص الحديد وفيتامين ب12 وحمض الفوليك. تلعب المعادن دورًا مهمًا في وظائف الجسم المختلفة، بدءًا من الحفاظ على صحة العظام ومستويات الطاقة، وصولًا إلى دعم وظائف الغدة الدرقية والوقاية من فقر الدم، وبدون تناول كميات مناسبة، قد تعاني النساء من مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك التعب وضعف العضلات، وحتى مشاكل القلب.



فيما يلي بعض أوجه القصور المعدنية المهمة التي يجب الانتباه إليها.



نقص اليود

يُعدّ اليود ضروريًا للغاية لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية التي تساعد في تنظيم عملية الأيض ودرجة حرارة الجسم، ويُعدّ نقص اليود خطيرًا بشكل خاص لدى النساء الحوامل، إذ قد يؤدي إلى إعاقات ذهنية لدى الجنين.

يقول الأطباء إن نقص اليود في نظامك الغذائي قد يؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية، وهو تضخم الغدة الدرقية المحيطة بالحلق، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجها وتضخمها في محاولة لتعويض انخفاض مستويات اليود، تشمل العلامات الأخرى ما يلي:

زيادة الوزن

تعب

أشعر بالبرد طوال الوقت

تساقط الشعر

كيف يمكنك التغلب على نقص اليود؟

من المهم عدم التقليل من الملح في نظامك الغذائي اليومي، فهو مصدر رئيسي لليود، يمكنك أيضًا إضافة المأكولات البحرية والبيض والأطعمة التي تحتوي على الحبوب.



فيتامين د

تعاني معظم النساء الهنديات من نقص فيتامين د، ويرجع ذلك، على الأرجح، إلى عدم تعرض الكثيرين لأشعة الشمس بشكل كافٍ، يُعد هذا الفيتامين ضروريًا للعديد من عمليات الجسم، بما في ذلك صحة الجهاز المناعي والعظام، وتحتاج الحوامل أو على وشك الحمل إلى هذا الفيتامين لصحة عظامهن.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف صحة العظام، والاكتئاب والقلق، والسمنة، ومرض السكري من النوع 2.

كيف تحصل على كمية كافية من فيتامين د؟

الطريقة التقليدية للحصول على فيتامين د هي قضاء ما لا يقل عن 15-20 دقيقة يوميًا تحت أشعة الشمس، تعتمد مدة بقائك تحت أشعة الشمس على لون بشرتك، ووقت اليوم، ومستوى تلوث الهواء، والموسم، كما يمكنك إضافة هذا الفيتامين إلى وجباتك بتناول المزيد من منتجات الألبان والبيض وسمك السلمون.



الكالسيوم

يُعد الكالسيوم من أهم المعادن، فهو ليس ضروريًا لصحة العظام فحسب، بل يساعد أيضًا مع تقدم المرأة في السن على الوقاية من التهاب المفاصل، يعمل الكالسيوم مع فيتامين د للمساعدة في بناء عظام قوية وصحية.

إذا كنت تعاني من نقص الكالسيوم، فأنت معرض لخطر كبير للإصابة بكسور العظام وهشاشة العظام.

طرق الحصول على الكالسيوم بشكل طبيعي

للحصول على الكالسيوم من خلال النظام الغذائي إذا كان عمرك 50 عامًا، فأنت بحاجة إلى 1000 مليجرام (مجم) من الكالسيوم يوميًا - تحتاج إلى تناول أطعمة مثل الزبادي والجبن والكرنب والبرتقال.



حديد

يُعد الحديد من أهم العناصر الغذائية للنساء في جميع الأعمار، يقول الخبراءالنساء معرضات لنقص الحديد لأنهن يعانين من الحيض ويفقدن الدم، مما قد يؤدي إلى فقر الدم أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، هذا قد يسبب أعراضًا غير متوقعة، مثل التعب الشديد، وضيق التنفس، والدوار، وهشاشة الأظافر، وتورم اللسان.

كيفية الحصول على الحديد بشكل طبيعي؟

سوف تحتاج إلى 27 ملغ من الحديد على الأقل يوميًا، والذي يمكن الحصول عليه من خلال الخضروات الخضراء، وحبوب الإفطار، والفاصوليا البيضاء، وحتى منتجات الألبان.



فيتامين ب12

يقول الأطباء إن فيتامين ب-١٢ غالبًا ما يتصدر قائمة نقص العناصر الغذائية لدى النساء. وهو بالغ الأهمية لتكوين خلايا الدم الحمراء، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحسين وظائف الجهاز العصبي.

وفقا للخبراء، بما أن الكثير من النساء اليوم يتبعن نظاما غذائيا خاليا من الغلوتين ونباتيا، فإن الكثيرات منهن لا يحصلن على ما يكفي من فيتامين ب12، مما يسبب أعراض نقص مثل فقر الدم، وتورم اللسان، وضباب الدماغ، والتعب، والإرهاق، وضعف العضلات.

كيفية الحصول على فيتامين ب12؟

تشمل أمثلة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 حبوب الإفطار، والسلمون، والحليب قليل الدسم، والفواكه.



المصدر: timesnownews.

