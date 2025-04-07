عبدالله ضحى بحياته لينقذ شقيقته.. مأساة على طريق الوراق والسائق هارب

خرج عبد الله بصحبة شقيقته منال - والذي تعتبره الأخيرة بمثابة والدها بعد أن فقدته- إلى الملاهي وبعد قضاء نزهة ممتعة خرجا لإيجاد وسيلة مواصلات تنقلهما إلى بيتهم.

لكن المفاجأة وأثناء سيرهما جاءت سيارة ملاكي مسرعة، كادت أن تدهس منال لولا تدخل شقيقها الذي أزاحها من طريق السيارة ليحتضنها بدلا من شقيقته ويلقى مصرعه بعد 5 أيام من نقله إلى مستشفى الوراق بالجيزة.

تم نقل الشاب صاحب الـ 17 عاما في حالة حرجة إلى مستشفى خاص لعلاجه من كسر في قاع الجمجمة، وتهتك في أنسجة المخ، وكسور متعددة في الوجه، فيما أصيبت شقيقته بكسور في القدمين.

ومن جانبها تواصل أجهزة الأمن البحث عن السائق المتسبب في الحادث، ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط الحادث لتحديد رقم السيارة الهاربة، وضبط قائدها الذي حطم شمل أسرة.