ناقد يكشف سبب عدم متابعة رامي ربيعة لحسابات الأهلي على السوشيال ميديا

كشف الناقد الرياضي محمد مراد حقيقة إلغاء رامي ربيعة متابعة حسابات النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب محمد مراد معلومة مؤكدة ١٠٠% ..رامي ربيعه عامل عدم متابعة لحسابات النادي الأهلي على السوشيال ميديا من فترة طويلة بسبب مشكلة في الصور و الفيديوهات ..يعني ما لهاش علاقة بالتجديد .. رامي متمسك بمبلغ معين للتجديد مع الاهلي لأن دا آخر عقد ليه".





موعد مباراة الأهلي و بيراميدز والقناة الناقلة

تقام مباراة الأهلي و بيراميدز السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة تحديد بطل الدوري.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المواجهة على الهواء مباشرة، مع تخصيص استديو تحليلي قبل وبعد اللقاء.



قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز



وتشهد قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز، تواجد 21 لاعبًا واستمرار غياب التونسي علي معلول، بالإضافة لعدم تواجد مصطفى العش وعمر كمال عبد الواحد، وتأتي القائمة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بنشرقي، محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي، نييتس جراديشار.



أعلن المعلق رؤوف خليف، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، مشاركته في التعليق على مباراة القمة التي ستجمع بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتحديدًا في إطار مرحلة تحديد بطل الدوري.

وقال رؤوف خليف : "مساء الفل الناس الكل، سأكون معكم في المباراة التي ستجمع الأهلي وبيراميدز يوم الغد على قناة ON Sport.. فرجة طيبة للجميع".

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز، قد انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في الصدارة بـ42 نقطة.