سر الاحتفاظ بنكهته.. طريقة تخزين ورق العنب بدون سلق

يعد موسم الربيع الأفضل لتخزين ورق العنب وذلك لانتشاره بالأسواق.

ولذلك نقدم لكي طرق تخزين ورق العنب بدون مجهود و بدون سلق بسهولة، وهذه الطريقة تساعد إنه يحتفظ بنكهته وقوامه بشكل أفضل.

إليك طريقتين:

الطريقة الأولى: التخزين في الفريزر بدون سلق

1. اختاري ورق عنب طازج ونظيف، ويفضل يكون صغير الحجم ولونه أخضر زاهي.



2. اغسليه جيدًا تحت الماء الجاري.



3. جففيه بمناديل مطبخ أو اتركيه ينشف في الهواء.



4. رصّي الورق فوق بعضه في مجموعات صغيرة، ولفي كل مجموعة على شكل رول.



5. ضعي الرولات في أكياس تفريز وأفرغي الهواء قدر الإمكان.



6. خزنيه في الفريزر، ويكون جاهز للاستخدام عند الحاجة.

الطريقة الثانية: التخزين في برطمان بالمحلول الملحي

1. اغسلي الورق وجففيه.



2. حضّري محلول ملحي (لكل لتر ماء، أضيفي ملعقة كبيرة ملح خشن).



3. ضعي الورق في برطمان زجاجي ورصيّه كويس.



4. صبّي عليه المحلول الملحي لحد ما يغطيه تمامًا.



5. أغلقي البرطمان بإحكام وخزنيه في الثلاجة أو مكان بارد.