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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صبيح ينافس على منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج

محمد صبيح
محمد صبيح
عبدالله هشام

ينافس محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري الكيك بوكسينج على منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للكيك بوكسينج خلال الانتخابات  التي تقام في ليبيا يوم الجمعة المقبل ضمن أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العربي.

ومن المقرر أن يسافر محمد صبيح إلى ليبيا يوم الخميس المقبل لحضور عملية التصويت ممثلا عن مصر في الانتخابات التي تشهد منافسات غاية في القوة نظرا لوجود عدد كبير من المرشحين في الانتخابات.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري الكيك بوكسينج، إن الانتخابات المقبلة للاتحاد العربي للكيك بوكسينج للدورة الانتخابية 2025/2029 تتسم بالصعوبة متوقعا أن يحالفه التوفيق نظرا لما تتمتع به مصر من سمعة رياضية عالمية تجعل المرشحين المصريين الأقرب للفوز .

وقدم رئيس الاتحاد المصري الكيك بوكسينج، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على جهوده في دعم رياضة الكيك بوكسينج الأمر الذي ارتفع معه عدد اللاعبين في مختلف محافظات الجمهورية لأكثر من 100 ألف لاعب ولاعبة لتصبح اللعبة القتالية الأولى والمفضلة لدى الشباب.

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