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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

75 كجم شابو.. المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرة مخدرات بسوهاج

محكمة مستأتف جنايات سوهاج
محكمة مستأتف جنايات سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قضت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد بمعاقبة المتهمة "نجلاء م. ج. إ."، وشهرتها "أم ريان"، ربة منزل، وتبلغ من العمر 24 عامًا، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاتجار في مادة "الميثامفيتامين" المخدرة، بدائرة قسم أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد فرع سوهاج.

يفيد بقيام المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة، وخاصة "الميثامفيتامين" المعروف شعبيًا بـ"الشابو"، وترويجها بكميات كبيرة على عملائها بدائرة مراكز وقُرى شمال المحافظة.

وأكدت التحريات السرية التي أجراها ضباط مكافحة المخدرات، أن المتهمة تتخذ من مسكنها الكائن بشارع طافور بدائرة قسم أول سوهاج ووسائل النقل المختلفة، وكرًا لمزاولة نشاطها الإجرامي، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطها وتفتيش مسكنها.

وبالفعل، نجحت الحملة الأمنية في ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على كمية من مادة "الشابو" بلغت ٧٥ و٤٥٨ جرامًا، وعدد من الأدوات المستخدمة في الترويج، بينها مقص وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهواتف محمولة، وأدوات تغليف.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط، أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم تحرير المحضر اللازم، وأُحيلت إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بإحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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