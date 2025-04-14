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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

285 يومًا من العطاء.. محافظ سوهاج: لن ألتفت للوراء والحلم لم يكتمل بعد

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

منذ اللحظة الأولى، اختار العمل طريقًا، واختار الإنجاز أسلوبًا، وفضّل الحديث بالفعل لا بالكلمات، لم تمنعه التحديات، ولم تُثنِه العقبات، ولم تُؤثر عليه الأحداث الأخيرة، بل كانت دافعًا جديدًا للاستمرار.

لا يلتفت إلى الوراء، ولا ينتظر ما ستؤول إليه الأمور، بل يواصل السير بثبات، متجاوزًا كل العثرات، حاملاً على عاتقه طموح محافظة بأكملها.

هكذا بدا اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بعد مرور 285 يومًا على توليه المسؤولية.

"سراج": الأحداث الأخيرة لم تُؤثر عليّ.. بل زادتني إصرارًا على بناء سوهاج أفضل

وفي تصريح خاص على هامش احتفالات العيد القومي للمحافظة، قال محافظ سوهاج:" لن ألتفت إلى الوراء، وسأكمل ما بدأته منذ أن تشرفت بتولي منصب محافظ سوهاج".

واكد أن الأحداث الأخيرة لم تُؤثر علي بالسلب كما يظن البعض، بل على العكس، زادتني يقينًا بأن سوهاج تستحق المزيد، وأن الحلم لم يكتمل بعد.

ولفت اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، قائلًا:" الطريق ما زال أمامنا مفتوحًا لنُشيّد محافظة أكثر تطورًا، تليق بأبنائها".

احتفال بالوطن.. ورسالة أمل

وقد شهد المسرح الروماني بمدينة ناصر مساء أمس، فعاليات احتفالية كبرى بعيد سوهاج القومي، حضرها المحافظ يرافقه العميد أ.ح نادر نبيل، المستشار العسكري للمحافظة.

والعميد محمد خميس، وكيل الأمن الوطني، والدكتور أحمد عزيز، المستشار العلمي، إلى جانب عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية، وحشد جماهيري كبير من أبناء سوهاج.

بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها ابتهالات دينية لفرقة الإنشاد بقصر ثقافة سوهاج، وعرض فيلم تسجيلي استعرض تاريخ المحافظة وإنجازاتها، واختُتم بأغانٍ وطنية أشعلت حماس الحضور.

روح جديدة.. ونبض مختلف

تلك الليلة لم تكن مجرد احتفال بذكرى قومية، بل كانت رسالة صريحة أن سوهاج تسير بخطى ثابتة، وأن قائدها لا ينتظر، بل يصنع، ويبني، ويخطط لما هو قادم.

285 يومًا مضت، والمشهد تغير، والمواطنون باتوا يشعرون أن لديهم محافظًا يحمل همّهم في قلبه، وملفّاتهم على مكتبه، وطموحاتهم في فكره.

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