بينهم منتخب عربي.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

ضمن 13 منتخبًا من أصل 48، المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الأردن هو المنتخب العربي الوحيد الذي ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026 حتى الآن، بينما لم يحسم أي منتخب إفريقي أو أوروبا بطاقة الصعود حتى هذه اللحظة.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

الولايات المتحدة

كندا

المكسيك

اليابان

نيوزيلندا

الأرجنتين

إيران

أوزبكستان

كوريا الجنوبية

الأردن

البرازيل

الإكوادور

أستراليا



شمس البرازيل لا تغيب عن كأس العالم

المنتخب البرازيلي هو الوحيد الذي لم يفشل قط في التأهل لكأس العالم على مر تاريخ البطولة.

وقاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي منتخب البرازيل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على باراجواي بهدف نظيف، الليلة الماضية، في ساو باولو.

وكان هذا الفوز هو الأول للمدرب الجديد كارلو أنشيلوتي، الذي تعادل سلبيًا مع الإكوادور في ظهوره الأول، الخميس الماضي.