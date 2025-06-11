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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بينهم منتخب عربي.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
محمد السعيد

ضمن 13 منتخبًا من أصل 48، المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الأردن هو المنتخب العربي الوحيد الذي ضمن التأهل إلى كأس العالم 2026 حتى الآن، بينما لم يحسم أي منتخب إفريقي أو أوروبا بطاقة الصعود حتى هذه اللحظة.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

الولايات المتحدة
كندا
المكسيك
اليابان
نيوزيلندا
الأرجنتين
إيران
أوزبكستان
كوريا الجنوبية
الأردن
البرازيل
الإكوادور
أستراليا


شمس البرازيل لا تغيب عن كأس العالم

 

 المنتخب البرازيلي هو الوحيد الذي لم يفشل قط في التأهل لكأس العالم على مر تاريخ البطولة.

وقاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي منتخب البرازيل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على باراجواي بهدف نظيف، الليلة الماضية، في ساو باولو.

وكان هذا الفوز هو الأول للمدرب الجديد كارلو أنشيلوتي، الذي تعادل سلبيًا مع الإكوادور في ظهوره الأول، الخميس الماضي.

كأس العالم الأردن كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية البرازيل

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