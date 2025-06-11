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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص.. زكي عبدالفتاح يكشف سر عدم اهتمام الجماهير الأمريكية بكأس العالم للأندية

زكي عبدالفتاح
زكي عبدالفتاح
عبدالله هشام

كشف زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمي منتخب مصر، ومنتخب أمريكا ونادي لوس أنجلوس السابق، عن سبب تراجع الإقبال الجماهيري على تذاكر مباريات كأس العالم للأندية.

وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مشاركة الأهلي في المونديال شرف للمارد الأحمر ولكل مصري في أي مكان في العالم لكن توقيت البطولة سيئ جدا.

وأوضح عبدالفتاح، أن الأهلي قام بتغييرات بالتعاقد مع لاعبين جدد ومدرب جديد ويحتاجون وقت للإنسجام أكثر حتى يتم تحقيق نتائج إيجابية، متمنيا التوفيق للأهلي وعبور الصعاب وتحقيق نتائج إيجابية.

 قرارات الفيفا وراء فشل كأس العالم للأندية

وعن سبب تراجع الحضور الجماهيري قال زكي عبدالفتاح: الاتحاد الدولي “فيفا” لم يحسن اختيار الوقت المناسب للبطولة  لان الجميع هنا يشعر أنها بطولة استعراضية وليست منافسة قوية بسبب بعض القرارات مثل فتح القيد للأندية المشاركة بضم اي لاعب خلال البطوله فقط.

وأردف: الاتحاد الدولي لم يراع ان بطولة الكونكاكاف “اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ” ستقام في نفس موعد المونديال وأيضا بطوله الدوري الأمريكي مستمرة لذلك الإقبال ليس كبير من الجماهير وهذه الأسباب الرئيسية لعدم الحضور الجماهيري وانخفاض اسعار التذاكر الشديد.

وأشار زكي عبدالفتاح الذي يتولى منصب استشاري حاليا داخل نادي لوس أنجلوس الأمريكي لمقولة ان الشعب الأمريكي لا يهتم بالكرة مؤكدا أنها اكذوبه من الاعلام بدليل ان كل مباريات المنتخب الأمريكي وكل مباريات الدوري الأمريكي مذاعة مباشرة علي الهواء وفي نفس الوقت كل الاستادات التذاكر مباعة كاملة والاستادات مليئة بالجماهير بالسعة الكاملة.  

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية وسط احتمالات لضعف حضور الجماهير في اللقاء الافتتاحي.

الأهلي أنتر ميامي زكي عبدالفتاح الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم كأس العالم للأندية

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