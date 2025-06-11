أنشيلوتي يقود منتخب البرازيل للتأهل إلى كأس العالم 2026

قاد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي منتخب البرازيل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على باراجواي بهدف نظيف، الليلة الماضية، في ساو باولو.

وكان هذا الفوز هو الأول للمدرب الجديد كارلو أنشيلوتي، الذي تعادل سلبيًا مع الإكوادور في ظهوره الأول، الخميس الماضي.

فينيسيوس يسجل هدف تأهل البرازيل

سجل مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44.

ورفعت النتيجة رصيد البرازيل إلى 25 نقطة مع تبقي جولتين فقط على نهاية التصفيات، ما يعني أن منتخب السيليساو الفائز بكأس العالم خمس مرات ضمن الحصول على واحدة من البطاقات الستة المؤهلة مباشرة للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، العام المقبل.

المنتخب البرازيلي لم يفشل قط في التأهل لكأس العالم على مر تاريخ البطولة.