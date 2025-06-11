أحمد أبو مسلم: لا أخشى إنتر ميامي.. والأهلي قادر على العبور من مجموعة الموت

استعرض أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، حظوظ الأهلي في التأهل من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، ضمن المجموعة التي تضم بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي.

وقال أبو مسلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، مقدم برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «شرف لأي لاعب المشاركة في هذه البطولة، والبطولة الآن اختلفت تمامًا عن السابق، كما أن تمثيل الأهلي فيها يُعد شرفًا كبيرًا للكرة المصرية».

وأردف قائلًا: «أنا لست خائفًا من إنتر ميامي، لكنني قلق من فرق المدرسة الأمريكية الجنوبية، مثل بالميراس، لأنها فرق تمتلك القدرة على فرض أسلوبها في الملعب».

ورأى أبو مسلم أن فريق إنتر ميامي عادي جدًا، ويعاني من أخطاء دفاعية كثيرة، مشيرًا إلى أن ليونيل ميسي حاليًا لاعب عادي، ولم يعد كما كان قبل ثلاث أو أربع سنوات.

وأكد أبو مسلم قدرة الأهلي على العبور من هذه المجموعة، مشيرًا إلى أن المنافسة ستكون بشكل أساسي مع فريقي بالميراس وإنتر ميامي داخل المجموعة.