مدرب الأهلي يتحدّى إنتر ميامي: لا نخشى ميسي وهدفنا الانتصار

يستهل فريق الأهلي مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 13 يوليو المقبل.

وقال ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي: “سعيد بالتواجد هنا في أمريكا، وتمثيل الأهلي، أحد أعظم الأندية في تاريخ كأس العالم للأندية، والذي شارك في نسخ عديدة من قبل”.

وتابع: “مجموعة الأهلي صعبة، مثل باقي المجموعات، لكننا متحمسون كبعثة للمشاركة، ونستعد لتقديم أفضل ما لدينا”.

وأضاف: “هدفنا في هذه المرحلة هو التأهل إلى دور الـ16، ونركز الآن على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الافتتاح أمام إنتر ميامي”.

واستكمل: “الأهلي نادٍ عظيم، وله جماهير كبيرة في كل مكان، وندرك تمامًا أن هناك من ينتظر منا الكثير، وسنعمل على إسعادهم”.

واختتم: “ميسي حقق كل شيء، وكثيرون يرونه الأفضل في التاريخ، وبالطبع مواجهته تحتاج إلى جهد كبير، لكننا نستعد لمواجهة إنتر ميامي كفريق كامل، وليس كلاعب واحد فقط”.