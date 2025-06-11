البنك الأهلي يختتم استعداداته لنهائي كأس عاصمة مصر أمام سيراميكا

يختتم اليوم الأربعاء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي تدريباته بقيادة المدير الفني طارق مصطفى، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس عاصمة مصر.

وقرر طارق مصطفى مواصلة التدريبات دون منح لاعبيه أي راحة، إيمانًا بأهمية اللقاء وحرصًا على الحفاظ على جاهزية الفريق البدنية والفنية.



موعد المباراة ومكان إقامتها

يُقام اللقاء الحاسم بين البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا مساء غدٍ الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً على ستاد السلام، في ختام منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، التي تُقام لأول مرة بنظامها الجديد.

طريق الفريقين إلى النهائي



نجح فريق البنك الأهلي في بلوغ المباراة النهائية بعد التفوق على إنبي في نصف النهائي، حيث فاز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-2، مُظهراً أداءً قوياً وفعالية هجومية واضحة.

في المقابل، تأهل فريق سيراميكا إلى النهائي بعد التغلب على الإسماعيلي بنتيجة 3-0 في مجموع لقائي نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع البنك الأهلي في مواجهة تُعد الأولى من نوعها بين الفريقين في نهائي هذه البطولة.



ترتيب الفريق في الدوري المحلي



أنهى البنك الأهلي موسمه في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025 محتلاً المركز الخامس برصيد 38 نقطة، خلف المصري البورسعيدي الذي جاء في المركز الرابع بـ42 نقطة، في واحدة من أفضل مواسم البنك الأهلي منذ صعوده إلى الدوري الممتاز.

طموح التتويج الأول

يسعى البنك الأهلي لحصد أول لقب في تاريخه، وسط حالة من التركيز والإصرار داخل معسكر الفريق، لتحقيق إنجاز يُحسب للجهاز الفني واللاعبين ويُرضي طموحات جماهير النادي



