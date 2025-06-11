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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

10 جنيهات ذهب .. أحمد حسن يكشف عن مكافأة لنجم الأهلي

أحمد حسن
أحمد حسن
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن عن توقعاته للاعبي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

مكافأة 10 جنيهات ذهب لـ تريزيجيه في حالة واحدة

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: “أتوقع أن يسجل تريزيجيه، الهدف الأول للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”.

أحمد حسن يهدي تريزيجيه 10 جنيهات ذهب

وأضاف: “مكافأتي لتريزيجية 10 جنيهات ذهب لو أحرز الهدف الأول للأهلي في كأس العالم للأندية”.

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موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي يوم 14 يونيو الجاري في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية (فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة). ستقام المباراة على ملعب "هارد روك" الذي يتسع لأكثر من 64 ألف متفرج.

غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي

يغيب عن الأهلي في تحضيراته للمونديال ولقاء إنتر ميامي بعض العناصر الهامة لأسباب مختلفة. أبرز هذه الغيابات هو المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي التحق بمنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنتر ميامي

أجرى المدير الفني البرتغالي خوسيه ريبيرو عددًا من التغييرات في التشكيل خلال الودية أمام باتشوكا لمنح الفرصة لأكثر من لاعب. من المتوقع أن يعتمد ريبيرو على نفس التشكيل الذي بدأ به ودية باتشوكا في مواجهة إنتر ميامي، والذي جاء كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – مصطفى العش – كريم الدبيس
  • خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – أشرف بن شرقي
  • خط الهجوم: طاهر محمد – جراديشار
أحمد حسن تريزيجيه كأس العالم للأندية الأهلي

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