مسؤول أوكراني: روسيا سجلت مليون خسارة بشرية.. وتريد مواصلة الحرب

قال مستشار وزير خارجية أوكرانيا يفهين ميكتينكو، إنّ روسيا مستمرة في حرب الاستنزاف وتريد أن تسيطر على الأراضي الأوكرانية في المحافظات الحدودية وعمل مناطق عازلة.



وأضاف، في تصريحات مع الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز": "روسيا تحدثت عن ذلك، ويمكن القول بأن الجيش الأوكراني لا يعاني من أي انهيار في دفاعاته في الجبهة حتى الآن، والوضع الداخلي مستقر".



وتابع: "اليوم، روسيا سجلت مليون خسارة بشرية، بينما الأعداد التي تعلن عنها تصل إلى 250 ألف تقريبا قتلى والباقي جرحى".

روسيا لا تزال قوية وتهاجم



وواصل مستشار وزير خارجية أوكرانيا : "روسيا لا تزال قوية وتهاجم، ونحن لا نزال في وضع الدفاع، وزمام المبادرة في يد الجيش الروسي، وموسكو لا تظهر رغبة في إيقاف القتال، على العكس، موسكو تريد مواصلة الحرب".