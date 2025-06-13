متخصصة في الشأن الإيراني: إعلان تليفزيون طهران عن أهداف محتملة للهجوم المضاد استعراض

قالت الدكتورة هدى رؤوف، المتخصصة في الشأن الإيراني، إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع داخل إيران فجر الجمعة جاءت بصورة مفاجئة وغير متوقعة، مشيرة إلى أن طهران سترد على هذا الهجوم، سواء بشكل مباشر أو من خلال أذرعها في المنطقة.

وخلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أوضحت رؤوف أن الرد الإيراني قد يكون من خلال وكلائها في اليمن أو العراق، لكنها رجحت أن تتجنب طهران التصعيد نحو حرب شاملة، وتسعى بدلًا من ذلك إلى الحفاظ على مسار تفاوضي يحقق مكاسب سياسية.

إعلان التلفزيون الإيراني

وأضافت رؤوف أن إعلان التلفزيون الإيراني عن أهداف محتملة للهجوم المضاد يهدف في الغالب إلى الاستعراض الإعلامي، وليس بالضرورة ترجمة فعلية على الأرض، مؤكدة أن خيارات إيران للرد محدودة للغاية في ظل الظروف الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن المفاوضات الأمريكية حول الملف النووي الإيراني قد تكون مجرد غطاء لتمرير تحركات عسكرية، مؤكدة أن الهجوم الإسرائيلي تم على الأرجح بتنسيق مسبق مع الولايات المتحدة.

وتابعت: "إسرائيل تستهدف في ضرباتها القادة وصناع القرار داخل إيران، بهدف شلّ مراكز اتخاذ القرار، وهو نفس النمط الذي اتبعته سابقًا مع حزب الله".

وختمت بأن الضربة العسكرية الإسرائيلية تم التحضير لها منذ شهور، لكنها نُفذت فجر الجمعة لتتزامن مع تصاعد التوتر الإقليمي واستهداف طهران في توقيت مفاجئ.