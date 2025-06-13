الجامعة العربية تدين الهجمات الإسرائيلية على إيران وتطلب وقف التصعيد

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، الهجمات الإسرائيلية على إيران وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل ووقف التصعيد.

بيان جامعة الدول العربية

وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان أصدرته اليوم بتدخل حاسم وفوري من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات التي تهدد باشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء التصعيد وعدم ترك الأمور تخرج عن السيطرة. وأكدت أن تلك الاعتداءات على الأراضي الإيرانية تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي

يذكر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا طارئًا اليوم الساعة 3:00 مساء بتوقيت نيويورك، الساعة 10:00 مساء بتوقيت مصر، بناءً على طلب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي.

ويأتي الطلب بعد أن شنت إسرائيل هجمات جوية على إيران فيما أسمته القوات الإسرائيلية بالضربة “الاستباقية” تحت اسم “عملية الأسد الصاعد” أسفرت عن مقتل عدة شخصيات بارزة من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين.

ترامب يهدد إيران للتوصل إلى اتفاق

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه رسالة حادة للقيادة الإيرانية، صباح اليوم، حيث كتب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" أنه أعطي إيران "فرصة تلو الأخرى" للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بخصوص برنامجها النووي، لكنه أشار إلى أنه رغم تحذيراته لطهران بأن البديل سيكون "أسوأ بكثير" من أي شيء شهدته من قبل، "إلا أنهم لم يتمكنوا من إنجاز ذلك".