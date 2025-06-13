وزير الخارجية الإماراتي يدين الضربة الإسرائيلية على إيران

أدان وزير الخارجية الإماراتي ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن زايد، بأشد العبارات، الضربة الإسرائيلية على إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي جَمَعَهُ مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

بن زايد ينتقد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي بضرب إيران

انتقد عبد الله بن زايد، انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، ودعا إلى ضرورة استخدام السبل الدبلوماسية والحوار، على التحرك العسكري لحل الأزمة.

الإمارات وإيران تنفذات مناورات بحرية عسكرية خلال فبراير

نفذت الإمارات وإيران مناورات بحرية عسكرية في فبراير الماضي، بمشاركة 4 سفن عسكرية إيرانية؛ من أجل تعاون دول المنطقة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز، لتأكيد دول المنطقة على قدرتها في التأمين دون الحاجة لقوى أجنبية.

وتوترت الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط بسبب الهجوم الإسرائيلي المفاجئ الذي اتخذه نتنياهو بضرب المنشآت النووية الإيرانية، واغتيال العلماء النووين الإيرانيين، متجاهلا تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير بأن إسرائيل لن تصمد خلال حرب عسكرية طويلة مع طهران.

وتشن إيران ضربة عسكرية الآن، بـ 100 صاروخ، مع سقوط صاروخ إيراني في تل أبيب.