يسرى أبو شادي: إسرائيل لا تملك قنابل مخصصة لاستهداف المواقع النووية الإيرانية

أكد الدكتور يسري أبو شادي كبير خبراء الوكالة الدولية الطاقة الذرية سابقا، أن إيران تملك كل المقومات لصناعة القنابل الذرية، حيث تملك اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى 500 كيلو جرام، وهذه الكمية كافية لصناعة 10 قنايل نووية.

وقال يسري أبو شادي خلال مداخلة هاتفية عبر "زووم"، مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الكيان الصهيوني أعلن أنه استهدف نحو 200 موقع إيراني، لافتًا إلى أن الهجوم استهدف عددًا من المواقع النووية الإيرانية.

استهداف المفاعلات النووية

أكد أبو شادي، أن إسرائيل لا تملك قنابل لاستهداف مواقع الإيرانية تحت الأرض والمخصصة للوصول إلى المفاعلات النووية، كما أن إسرائيل لا تملك القنابل التي يصل عمقها لأكثر من 80 مترا، وتعد أمريكا الدولة الوحيدة التي تملك هذه القنابل التي تستهدف هذه الأعماق.

وأشار يسري أبو شادي إلى أن إيران تملك 21 منشأة نووية تحت التفتيش.

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