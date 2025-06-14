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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التربية والتعليم تكشف تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة غدا

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
أسامة علي

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، آخر تفاصيل الاستعدادت لامتحانات الثانوية غدا. 

وقال شادى زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة”،أن 768 ألف طالب و353 يؤدون امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد.

وتابع متحدث وزراة التربية والتعليم، أن عدد 45 ألف طالب و 525 يؤدون امتحانات الثانوية العامة بنظامها القديم. 

اسئلة امتحانات الثانوية غدا

ولفت متحدث التعليم، أن الوزراة اتخذت إجراءات تنظيمية بداية من التفتيش وزيادة أفراد الأمن للحرص على عدم وجود إى إجراءات للتحاليل أو الغش.

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد إى حالة غش، لافتا إلى اسئلة امتحانات الثانوية العامة لا تختلف عن مواصفات الأمتحان العام الماضى، حيث ستكون نسبة 85% اختيار من متعدد و15% اسئلة مقالية متدرجة بين المستويات البسيطة حتى المتميزة. 

الثانوية العامة امتحانات الثانوية اخبار التوك شو صدى البلد

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