خبير: مضيق هرمز نقطة اختناق وغلقه انتحار سياسي

قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن الحرب الايرانية الاسرائيلية تحدث في ظروف أفضل مما كان عليه وضع الاقتصاد المصري من سنتين أو ثلاث سنوات ماضية، قائلا: "نحن في حالة أفضل للتعامل مع الاثار الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب الحروب".

وأوضح هاني جنينه، خلال لقاءه ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه قد تتأثر مصر اقتصاديا إذا استمرت الحرب الاسرائيلية الايرانية لوقت أطول، لافتا إلى أن مصر مستفيدة اقتصاديا من التضخم الذي يحدث في تركيا وأسعار السلع العالمية في انخفاض مستمر في الوقت الحالي، وتذبذب سعر الصرف بنسبة 2 لـ3% لا يشكل تأثير كبيرا على سعر العملة.

مضيق هرمز

وأشار الخبير الاقتصادي هاني جنينه، إلى أن مضيق هرمز يعد نقطة اختناق ويمر منها جزء كبير من تجارة العالم وحركة البترول العالمية، متابعا: "قفله يؤدي لوقف ربع انتاج العالم من البترول واحتمالية حدوثه قريبة للصفر لأنها انتحار سياسي لمتخذ القرار"، موضحا أن غلق هذا المضيق يتسبب في ايذاء 6 اقتصاديات خليجية والعالم كله ولو حصل لن يحدث أكثر من يومين.