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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة يزورون مستشفى أهل مصر.. صور

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
مصطفى الرماح

أجرى وفد من أكاديمية الشرطة زيارة لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، أحد أبرز المؤسسات الرائدة فى مجال علاج الحروق فى مصر والشرق الأوسط. وخلال الزيارة أجرى الطلاب زيارة داخل أقسام المستشفى المختلفة واستمعوا إلى شرح حول آلية تقديم الرعاية الطبية والنفسية لمرضى الحروق.

والتقى الوفد بعدد من المرضى وذويهم وقدموا لهم الهدايا الرمزية والدعم النفسى فى لفتة إنسانية تعبر عن التقدير للجهود التى يبذلها المستشفى فى هذا المجال.

خلال الزيارة قدم طلبة وطالبات كلية الشرطة تبرعاً بمبالغ مالية لصالح المستشفى تعزيزاً لروح المسئولية والمشاركة المجتمعية التى تسعى وزارة الداخلية إلى غرسها فى الطلبة.
وتأتى الزيارة تأكيداً على أهمية دمج الطلاب فى الأنشطة المجتمعية والإنسانية وغرس قيم التعاطف والتكافل فى نفوسهم .

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على ترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية وتعزيز روح الانتماء والمسئولية لدى طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة. 

أكاديمية الشرطة مستشفى أهل مصر طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة

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