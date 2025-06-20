بكرى: صواريخ إيران تسعدنا لأنها ضد عدو يستهدفنا جميعا

عبر مصطفى بكرى عن سعادته بالصواريخ الإيرانية ضد إسرائيل قائلا:" ضد عدو يستهدفنا جميعا".

وأوضح مصطفى بكرى خلال تقديم برنامج"حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الشعب المصرى يشعر بالأمان والإطمئنان لوجود الجيش المصرى الوطنى، لافتا إلى أن القاعدة لدى الجيش هى أن حدود الدولة وأمنها القومى خط أحمر.

الاصطفاف الوطنى

وتابع بكرى قائلا:" الاصطفاف الوطنى لا يأتى إلا عند الشعور بخطر عشان كدة يا جماعة بقول ابعدوا دلوقت عن أى حاجه تحدث إنقسام مثل قانون الإيجارات القديمة".

وأكد مصطفى بكرى أن قانون الإيجار القديم المقرر عرضه على البرلمان سيحدث انقسام الدولة فى غنى عنه.