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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: التصعيد المستمر يقود المنطقة إلى مزيد من الأزمات وتوسعة الحرب.. الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:

حلمي النمنم: المشير طنطاوي كان رجلا وطنيا.. والقوات المسلحة حمت مصر بعد 2011

أكد الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، ان دور الجيش في ثورة 30 يونيو بدأ قبلها، مشيرا إلى أن هذا الدور بدأ في 25 يناير 2011، وتعرض الدولة المصرية لمخاطر عديدة في تلك الفترة، وحمت القوات المسلحة الدولة المصرية.


الحرس الثوري الإيراني: القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماتنا الأيام المقبلة
أكد الحرس الثوري الإيراني، أن القناة 14 الإسرائيلية ستكون هدفا لهجماته الأيام المقبلة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الغخبارية ” في خبر عاجل .

البيت الأبيض: لا يمكن أن تحصل إيران على السلاح النووي
أكد البيت الأبيض، أنه لا يمكن أن تحصل إيران على السلاح النووي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

مصطفى بكري: التصعيد المستمر يقود المنطقة إلى مزيد من الأزمات وتوسعة الحرب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التصعيد المستمر يقود المنطقة إلى مزيد من الأزمات، وتوسعة الحرب، مشيرا إلى أن هناك أطرافا إقليمية ودولية ستدخل ساحة الحرب مما سيشكل خطرا على المنطقة.


نتنياهو: تغيير أو سقوط النظام في إيران ليس هدفا لكنه قد يصبح نتيجة
أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أن تغيير أو سقوط النظام في إيران ليس هدفا لكنه قد يصبح نتيجة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .


فرنسا توافق على قصف البنية التحتية النووية لإيران
قالت الحكومة الفرنسية إنها  لا تعارض قصف البنية التحتية النووية لإيران.

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمدد المهلة النهائية لإِغلاق تطبيق تيك توك حتى 90 يوما
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمدد المهلة النهائية لإِغلاق تطبيق تيك توك حتى 90 يوما.


صواريخ إيران تخترق سماء إسرائيل.. ودوي انفجارات في حيفا

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية أصدرت تنبيهات عاجلة للمستوطنين بضرورة البقاء في المناطق الآمنة والتوجه إلى الملاجئ، دون أن تعلن حتى الآن عن رفع حالة التأهب أو السماح بالخروج منها.

انفجارات ضخمة شمالي إسرائيل جراء الصواريخ الإيرانية
قال مراسل قناة العربية أن صفارات الإنذار تدوي في طبريا وحيفا ومناطق عدة شمالي إسرائيل.

اخبار التوك شو الاحتلال ايران مصطفى بكري اسرائيل

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