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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الرئيس السيسي يدير الأمور بحكمة وإتزان وتصدى للمؤامرات ضد الوطن.. رئيس المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية: الأمن القومي العربي الآن في أخطر أحواله

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في هذا التقرير:

مصطفى بكري: الرئيس السيسي يدير الأمور بحكمة وإتزان وتصدى للمؤامرات ضد الوطن
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي يدير الأمور بحكمة وإتزان، وتصدى للمؤامرات التي تحيط بهذا الوطن. 

رئيس المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية: الأمن القومي العربي الآن في أخطر أحواله
أكد الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للعلاقات الدولية، أنه يتوقع الكثير من الخبراء بان هناك شرق أوسط جديد، مشيرا إلى أن الأمن القومي العربي الأن في أخطر أحواله.

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.

إبراهيم ربيع: زلزال 30 يونيو ضرب أركان تنظيم الإخوان.. ومصر فضحت جرائمهم أمام العالم
قال الباحث إبراهيم ربيع إن تنظيم الإخوان لم يعد له أي فاعلية في الإقليم حاليًا، موضحًا أن الجماعة كانت تعكس فقط إرادة الجهات التي تمولها وتوجهها، دون امتلاكها قرارًا مستقلًا.


محافظ البحر الأحمر السابق: الروس تظاهروا تأييدًا لثورة 30 يونيو في الغردقة
أكد اللواء طارق المهدي، محافظ البحر الأحمر الأسبق، أنه تولى مسؤولية المحافظة قبل أيام قليلة من ثورة 30 يونيو 2013، حيث وصل إليها في 18 يونيو من العام نفسه. وقال إن وجوده في هذا التوقيت الحرج تطلب تواصلاً مباشرًا مع السياح وسفراء الدول التي لها تواجد سياحي قوي في الغردقة.

فرنسا توافق على قصف البنية التحتية النووية لإيران
قالت الحكومة الفرنسية إنها  لا تعارض قصف البنية التحتية النووية لإيران.

البيت الأبيض: لا يمكن أن تحصل إيران على السلاح النووي
أكد البيت الأبيض، أنه لا يمكن أن تحصل إيران على السلاح النووي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: نرفض بشكل قاطع إدعاء إسرائيل باستهدافنا لمستشفى

أكدت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، التزام طهران بالقانون الدولي الإنساني ولا نستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمدد المهلة النهائية لإِغلاق تطبيق تيك توك حتى 90 يوما

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمدد المهلة النهائية لإِغلاق تطبيق تيك توك حتى 90 يوما.


نتنياهو: تغيير أو سقوط النظام في إيران ليس هدفا لكنه قد يصبح نتيجة
أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أن تغيير أو سقوط النظام في إيران ليس هدفا لكنه قد يصبح نتيجة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

مصطفى بكري الرئيس السيسي المعهد الأوروبي لجنة الإسكان المحكمة الدستورية

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