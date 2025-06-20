محلل: لأمريكا سياستان تدعم الأنشطة الإرهابية في الخفاء وتهاجمها بالعلن

تحدث الدكتور أحمد صابر، الأكاديمي والمحلل السياسي، عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية تجاه الدول.

وأضاف أحمد صابر خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: أمريكا لها سياستان دوليتان مع الجماعات والحكومات، حيث أنها تدعم الجماعات الإرهابية في الخفاء؛ مثل دعمها لجماعة الإخوان الإرهابية، وتهاجم أنشطتها في العلن.

الإخوان كانوا مدعومين من مخابرات عدة دول

وواصل: الإخوان كانوا مدعومين من مخابرات دول عدة، ولم يشاركوا في ثورة 25 يناير إلا بعد مرور أيام من اندلاعها.

ونوه أحمد صابر، قائلا: حماس والإخوان قبلوا التهجير وتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، وكوندليزا رايز طالبت الاتفاق مع الإخوان على تنفيذ مشروعهم الذي يسمى بـ الشرق الأوسط الجديد، مقابل الحكم، وذلك حدث في لندن، حتى يتم تسهيل تهجير الفلسطينيين لسيناء.