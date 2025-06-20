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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الإخوة جوناس يستبدلون الملاعب الضخمة بقاعات أصغر بـ13 حفلاً جديدا

Jonas Brothers
Jonas Brothers
شروق سلامة

أعلن فريق Jonas Brothers، المكوّن من الإخوة كيفن، جو، ونيك جوناس، عن تعديلات كبيرة في جولتهم الغنائية المقبلة التي تحمل عنوان “تحيات من مدينتكم – Greetings from Your Hometown”، حيث تقرّر نقل ست من حفلات الجولة إلى أماكن أصغر، إلى جانب إضافة 13 حفلاً جديدًا في مدن مختلفة.


 

وبحسب البيان الرسمي الذي أصدره الفريق يوم الجمعة 13 يونيو 2025، فإن التعديلات تشمل الحفلات المقررة في مدن لوس أنجلوس، فيلادلفيا، ديترويت، دالاس، واشنطن العاصمة، ومنطقة شيكاغو، على أن تُقام في نفس التواريخ المحددة مسبقًا ولكن داخل قاعات ذات طاقة استيعابية أقل. ويُعد هذا التغيير جزءًا من استراتيجية لتوفير تجربة أكثر حميمية ومباشرة للجمهور، بعيدًا عن صخب الملاعب الكبيرة.


 

وأكّد الفريق في بيانه أن التذاكر التي تم شراؤها للحفلات السابقة سيتم إلغاؤها تلقائيًا مع إعادة المبالغ المدفوعة لأصحابها، في حين سيتم إرسال رموز أولوية خاصة لهم عبر البريد الإلكتروني تتيح لهم الحجز المسبق لحضور الحفلات في أماكنها الجديدة.


 

وفي لفتة لإرضاء محبيهم، أعلن الفريق كذلك عن إضافة 13 حفلاً جديدًا إلى جدول الجولة، لتشمل الجولة الآن أكثر من 50 محطة في مختلف الولايات الأميركية وكندا، ما يجعلها واحدة من أكبر جولاتهم على الإطلاق.


 

وقد عبّر الثلاثي عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي عن أسفهم لأي إزعاج قد تسببت فيه هذه التغييرات، مؤكدين:

“نحن نضع جمهورنا في مقدمة أولوياتنا. نعدكم أن هذه الجولة ستكون الأكثر تميزًا في مسيرتنا.”

وتنطلق الجولة في 10 أغسطس 2025 من ملعب MetLife في ولاية نيوجيرسي، وتشمل محطات في مدن كبرى مثل تورونتو، بوسطن، ديترويت، لوس أنجلوس، هيوستن، أتلانتا وغيرها، على أن تختتم في نوفمبر من العام نفسه.


 

يأتي ذلك بالتزامن مع طرح ألبومهم الحي الجديد “Live From the O2 Arena” في 13 يونيو الجاري، بينما يصدر ألبومهم الرئيسي “Greetings from Your Hometown” في 8 أغسطس 2025.


 


 

لوس أنجلوس Jonas Brothers نيك جوناس

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