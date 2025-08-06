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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف والقومي لمكافحة الإدمان ينظمان لقاءً توعويًّا للأئمة لمواجهة الانحراف السلوكي

جانب من الندوة
جانب من الندوة
عبد الرحمن محمد

نظمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع المجلس القومي لمكافحة الإدمان، لقاءً توعويًّا بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك بمسجد الأمين بالمعصرة، بحضور مائة إمام من شباب أئمة الوزارة.

تناول اللقاء التوعية بمخاطر الانحراف السلوكي والإدمان، وسبل مواجهتهما من منظور ديني وتربوي، مع التركيز على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم الأخلاقية الرشيدة، وذلك في إطار دعم الدور الدعوي والتوعوي للأئمة في مواجهة الظواهر السلبية داخل المجتمع.

وفي كلمته، أكّد الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن هذا اللقاء يأتي ضمن رؤية وزارة الأوقاف في تأهيل الأئمة لمجابهة التحديات المجتمعية، من خلال خطاب ديني علمي ومنهجي يسهم في بناء وعي سليم ومستنير.

من جانبه، أشاد المجلس القومي لمكافحة الإدمان بدور الأئمة في نشر التوعية الرشيدة داخل المجتمع، وبأهمية الشراكة بين المؤسسات الدينية والمدنية في مواجهة آفة الإدمان وما يصاحبها من مظاهر انحراف خطيرة.

الأوقاف المجلس القومي مكافحة الإدمان أوقاف القاهرة

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