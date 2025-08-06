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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

7 ميداليات حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة في غانا

بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

حصد المنتخب المصري لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة، 7 ميداليات خلال مشاركته ببطولة إفريقيا والمقامة بالعاصمة الغانية "أكرا" خلال الفترة من 1 وحتى 7 أغسطس الجاري.

وجاءت ميداليات الفراعنة في البطولة القارية كالتالي: ذهبية وفضيتان و 4 برونزيات.

حيث حصلت مصر على ذهبية الزوجي المختلط عن طريق رامة حسين وجنا وصفي، وحصد كلًا من آدم عصام وأنس إسلام على فضية زوجي الرجال، ليضيفوا فضية جديدة لمنتخبنا الوطني بعد فضية الفرق.

فيما جاء الميداليات البرونزية كالتالي: "عمر عبد العزيز في فردي الناشئين، وحققت سلمى صلاح وجنا وصفي برونزيتي فردي الناشئات، أما أنس إسلام ورامه حسين فحصلا على برونزية الزوجي المختلط".

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 11 لاعب ولاعبة وهم: "أنس إسلام - آدم عصام - أحمد فكري - أحمد مصطفى - عمر عبد العزيز - محمد بهجت - كرمة الغندور - جنى أحمد وصفي - سلمى صلاح - هنا هدهود - رامة حسين"، ويشرف على الإدارة الفنية للمنتخب هشام سليمان المدير الفني.

فيما يترأس البعثة شريف جعفر سكرتير عام الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

المنتخب المصري لناشئي الريشة الطائرة المنتخب المصري ناشئي الريشة الطائرة الريشة الطائرة بطولة إفريقيا

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