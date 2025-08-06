الأوقاف تُطلق الأسبوع الثقافي بـ 27 مسجدًا على مستوى الجمهورية

أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثقافي بعدد 27 مسجدًا بمختلف المديريات، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، ورفع الوعي لدى المواطنين، لا سيما بين النشء والشباب.

وتناول موضوع اليوم الثاني، عنوان: "التسامح الديني وأثره في بناء الدول"، حيث تم التأكيد على أن التسامح قيمة إنسانية كبرى دعت إليها جميع الأديان السماوية؛ لما لها من دور في تحقيق الاستقرار، وصون كيان الدولة، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين المواطنين. وأشار المشاركون إلى أن إشاعة ثقافة التسامح تُسهم في صدّ محاولات الفتنة والتطرف، وتُعزّز مسار البناء والتقدم.

وأكد الأئمة أن التسامح الديني لا يتعارض مع الثوابت، بل يُعزّز مقومات السلم المجتمعي، ويمنع محاولات بث الفتن والشقاق بين أبناء الوطن الواحد، مستشهدين بقول الله تعالى:

{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}،

وبما ورد في السيرة النبوية من مواقف تُجسِّد أسمى معاني التسامح والعدل مع غير المسلمين.

وأوضحوا أن التسامح يُعدّ من القيم العليا التي دعا إليها الإسلام، ويسهم بفاعلية في بناء الدول، وتحقيق التماسك الوطني، والتفرغ للبناء والتنمية.

وتُعقد فعاليات الأسبوع الثقافي بمشاركة نخبة من الأئمة والعلماء، في إطار خطة دعوية متكاملة تهدف إلى الجمع بين البناء العلمي والتربوي، وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى مختلف فئات المجتمع.