مهاجم ليفربول يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول من الانتقال إلى الهلال السعودي.



وقالت صحيفة "الميدان الرياضي" السعودي، أن داروين نونيز سيخضع للفحص الطبي اليوم، في خطوة نهائية تسبق إعلان انضمامه الرسمي إلى صفوف نادي الهلال السعودي، وذلك بعدما توصل الهلال إلى اتفاق نهائي مع نادي ليفربول الإنجليزي بشأن انتقال اللاعب.



وأضافت الصحيفة، من المنتظر أن يُستكمل التوقيع الرسمي والإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، ليصبح نونيز أحد أبرز الأسماء التي تنضم إلى الدوري السعودي هذا الموسم، إلى جانب عدد من النجوم العالميين.



يُذكر أن نونيز لم يشارك بصفة مستمرة مع ليفربول منذ تولي الهولندي آرني سلوت المسئولية.