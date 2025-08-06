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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعثر صفقة إيزاك يحول وجهة ليفربول نحو باريس سان جيرمان

سلوت
سلوت
حمزة شعيب

يواصل نادي ليفربول تعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث لا يزال يسعى للتعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد، رغم رفض عرض سابق بلغت قيمته 120 مليون يورو.

وإلى جانب إيزاك؛ يدرس "الريدز" عدة خيارات هجومية أخرى، من بينها الجناح الفرنسي برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، والنجم البرازيلي رودريجو من ريال مدريد، وفقًا لما نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية.

وأبرم ليفربول صفقات قوية هذا الصيف، أبرزها:

  1. فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن (125 مليون يورو)
  2. هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت (90 مليون يورو)
  3. ميلوس كيركيز من بورنموث (47 مليون يورو)
  4. جيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن (40 مليون يورو)

ورغم ذلك، لا تزال الإدارة مصممة على إضافة مهاجم جديد إلى كتيبة المدرب الجديدة، في ظل تمسك نيوكاسل بإيزاك، الذي يمتد عقده حتى يونيو 2028.

من جهته، يُعد برادلي باركولا، البالغ من العمر 22 عامًا، أحد أبرز الأسماء في باريس سان جيرمان، ويراه المدرب لويس إنريكي خيارًا تكتيكيًا مهمًا خلف ديمبيلي وكفاراتسخيليا، ما يجعل رحيله أمرًا صعبًا، خاصة مع تقدير النادي الفرنسي لقيمته بما لا يقل عن 100 مليون يورو.

ليفربول ايزاك باريس سان جيرمان

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