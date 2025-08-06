العلمين تحتضن الجولة الرابعة ‏من كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج.. صور ‏

اختتمت مدينة العلمين الجديدة فعاليات الجولة الرابعة من بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 (EasyKart Trophy Egypt)، التي أقيمت على مضمار Curve Karting One Eleven بالساحل الشمالي، وسط أجواء حماسية ومنافسة مشتعلة بين أبرز المتسابقين في رياضة الكارتينج.

وجاء تنظيم البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح، وبإشراف من نادي السيارات والرحلات المصري – الممثل الرسمي للاتحاد الدولي لرياضة السيارات والكارتينج والدراجات النارية – وبدعم نخبة من المهتمين برياضة المحركات، وبمشاركة جماهيرية غير مسبوقة.

وشهدت هذه الجولة منافسات قوية بين المشاركين من تنظيم Kart Riders ، لا سيما في فئتي "الجونيورز 100 سي سي" و"السنيورز 125 سي سي"، وذلك مع دخول البطولة مرحلتها الثانية من أصل ست جولات مقررة للموسم الجاري.

في فئة 100 سي سي (جونيورز)، احتدمت المنافسة بين المتسابقين محمد محمود راتب ويوسف هيثم سمير، فيما اشتعل الصراع على صدارة فئة 125 سي سي (سنيورز) بين مالك حافظ وياسين عطية، حيث تبادلا المراكز مقارنة بالجولة السابقة.

وجاءت نتائج السباقات النهائية للجولة الرابعة كالتالي:

- فئة 100 سي سي (جونيورز):

المركز الأول: يوسف هيثم (كارت رقم 288)

المركز الثاني: محمد راتب (كارت رقم 206)

المركز الثالث: يوسف رشدي (كارت رقم 244)

- فئة 125 سي سي (سنيورز):

المركز الأول: مالك حافظ (كارت رقم 381)

المركز الثاني: ياسين عطية (كارت رقم 374)

المركز الثالث: مالك هواري (كارت رقم 366)

ومن المنتظر أن تعود المنافسات مجددا على نفس الحلبة في الجولة الخامسة من البطولة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجاري، وسط ترقب كبير من جمهور رياضة الكارتينج والمتسابقين على حد سواء.