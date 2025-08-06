سيارة BMW العائلية تحطم رقما قياسيا لم تصل إليه أي سيارة من قبل

في إنجاز غير مسبوق، كسرت سيارة BMW M3 CS Touring حاجز التوقعات وسجلت رقمًا قياسيًا جديدًا على حلبة نوربورجرينج، لتصبح أسرع سيارة ستيشن واجن تكمل اللفة الشهيرة على الإطلاق.

BMW تحقق رقم يحسب في تاريخ الأداء

أكملت M3 CS Touring الحلبة في زمن بلغ 7:29.490 دقيقة، متفوقة على شقيقتها M3 Touring العادية بفارق 5.5 ثانية.

ورغم أنها أبطأ قليلًا من M3 CS سيدان، إلا أنها أثبتت أن سيارات السقف الطويل يمكنها أن تنافس بقوة على مضمار السرعة.

السيارة مزودة بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر بشاحن توربيني مزدوج، بقوة تصل إلى 543 حصانًا.

وتنقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام الدفع الرباعي M xDrive، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات، يسمح للسيارة بالانطلاق من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.5 ثوانٍ فقط.

ما يميز هذه السيارة ليس فقط الأداء، بل قدرتها على التوفيق بين الطابع العائلي والرياضي.

فهي توفر مساحة تخزين تتراوح بين 500 و1,510 لترًا، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن السرعة دون التضحية بالراحة أو الاستخدام اليومي.

قاد السيارة السائق والمهندس يورغ ويدينجر، المعروف بخبرته في تطوير طرازات BMW M، وكان هو أول من استطاع كسر حاجز 7:30 دقيقة بسيارة ستيشن واجن في نوربورجرينج.

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى سيارات SUV والكروس أوفر، تثبت BMW أن سيارات الواغن الرياضية ما زالت قادرة على تقديم مفاجآت مذهلة في عالم الأداء العالي.