محلل سياسي: الرئيس السيسى أفشل مخططات الإخوان المؤمنين بعدم عداوة إسرائيل

تحدث الدكتور أحمد صابر المحلل السياسي والاكاديمي عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك مخططات جماعة الإخوان الإرهابية إبان حكمها لمصر.

وقال أحمد صابر خلال حواره مع برنامج “حقائق واسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس السيسي حينما جاء للحكم عقب ثورة 30 يونيو أفسد كافة مخططات جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة.

وتابع أحمد صابر: كنت جالسا مع محمد مرسي وأخبرني بأنه لا يعتبر إسرائيل دولة معادية، وذلك قبيل توليه حكم البلاد.

مرشد جماعة الإخوان

وأكد المحلل السياسى أن مرسي كان يتلقى الأوامر من المرشد لدرجة أن نوابه ومساعديه كان يعلمون الأنباء من الصحف والتلفزيون.

وأكد أحمد صابر أن خطاب مرسى الذى كان بعنوان «صديقي الوفي» الذي أرسله لـ شيمون بيريز كان معبرا عن موقف الجماعة.