ضمن مبادرة حياة كريمة..تنفيذ 12,328عملية عيون للمرضى غير القادرين ببني سويف

فى اطار مساهماتها لتوفير "حياة كريمة" لأبناء محافظة بني سويف وتحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى ببني سويف، أعلنت جمعية الأورمان انها نجحت فى تنتفيذ عدد 12,328 عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة بني سويف .

الأسر الأولى بالرعاية



جاء ذلك تنفيذًاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وتحت رعاية دكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، وإشراف ومتابعة رأفت السمان، وكيل وزارة تضامن بني سويف.

وأكد رأفت السمان، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة بني سويف أجرى الكشف الطبي على عدد (63,124) مريض واجراء عدد (12,328) عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد (5618) نظارة طبية .

مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد (932,729) مريض، واجراء عدد (215,306) عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (127,878) نظارة طبية لغير القادرين.