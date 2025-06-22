مارشال جوي باكستاني متقاعد: ضرب المنشآت النووية الإيرانية انتهاك خطير

أكد المارشال الجوي الباكستاني المتقاعد “أشفق أريان”، من إسلام آباد، أن الحكومة الباكستانية أدانت الغارات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية داخل إيران، معتبرًا أنها تمثل خرقًا واضحًا لسيادة إيران وانتهاكًا للقانون الدولي.

وأوضح أن مهاجمة المفاعلات النووية أمر محظور بموجب القانون الدولي؛ نظرًا لما قد تسببه من تسرب إشعاعي خطير.

وأشار «أريان»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن باكستان تدين هذه الضربات بشدة، موضحًا أن إيران تُعد دولة حليفة وجارة لباكستان، وأن بلاده لا ترغب في اندلاع حرب في دولة مجاورة.

واضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك الوفد الأمريكي نفسه، أقروا بأن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران لا يصل إلى العتبة اللازمة لتصنيع سلاح نووي.



تطوير سلاح نووي

ونوه بأن الحديث المستمر عن نية إيران تطوير سلاح نووي، وهو الخطاب الذي تروج له إسرائيل والولايات المتحدة منذ عقود، لا يستند إلى دليل حقيقي، معتبرًا أن هذه السردية تكررت سابقًا مع العراق حين أُشيع امتلاكه أسلحة دمار شامل.

وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات فورًا، حيث أن استمرارها في ظل وجود مباحثات جارية بين إيران والشركاء الأوروبيين؛ أمر غير مقبول، ويمثل انتهاكًا واضحًا لسيادة دولة مستقلة.