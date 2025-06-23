ديل بييرو: قرار بقائي مع يوفنتوس بعد الهبوط كان نابعا من القلب

شارك الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات ديل بييرو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال ديل بييرو: "قرار بقائي مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي بعد الهبوط، كان نابعا من القلب رغم كل الإغراءات.. ومن رحل لم يخون النادي وهي مجرد اختيارات وقرارات مختلفة.

وكان قد حصل النجم الإيطالي المخضرم أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس السابق، على جائزة أفضل مسيرة رياضية، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، الذي أُقيم اليوم الجمعة.

وجاء تتويج ديل بييرو بهذه الجائزة؛ تكريمًا لمسيرته الحافلة بالإنجازات في عالم كرة القدم، سواء مع فريق السيدة العجوز أو المنتخب الإيطالي، وكان أبرزها التتويج بلقب كأس العالم 2006.

وأعرب ديل بييرو عن سعادته بهذا التكريم، قائلاً: "إنه لشرف كبير أن أتلقى هذه الجائزة، أشعر بسعادة غامرة".

وعند سؤاله عن إمكانية العودة إلى يوفنتوس للعمل داخل النادي؛ أجاب ديل بييرو بابتسامة: "ما زلت مشجعًا ليوفنتوس".

وأضاف: "العلاقة مع الجماهير والنادي أمر استثنائي، لدي احترام عميق ليوفنتوس، وما زلت أتطلع للمستقبل بكل تفاؤل".