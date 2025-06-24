مفكر سياسى: أتوقع ردا قاسيا من أمريكا ضد إيران

قال الكاتب والمفكر السياسى الدكتور عبد المنعم سعيد أن إيران تحاول أن تثبت أنها واقفة على أقدامها بهجماتها على قاعدة العديد القطرية .

وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى خيرى رمضان فى برنامج مع خيرى على قناة المحور بأنه يتوقع رد قاسى أمريكى قاسى ضد إيران .

وتابع سعيد عن الضربة الايرانية على قاعدة العديد الامريكية فى قطر قائلا : ازاى تضرب عربى حليف لك .

وأكد سعيد أن الأوروبيين مع اسرائيل من خلال دعمهم بالمعلومات المطلوبة ولكن لن يتدخلوا فى الحرب بالمنطقة .

وعلق الإعلامى خيرى رمضان على ضرب إيران للقواعد الأمريكية فى الشرق الأوسط قائلا : هذا ماكنا نخشاه ونحذر منه وهل ستشتعل المنطقة وربنا يستر .

وأضاف خيرى كان يجب على ترامب ان يتوقع الرد الايرانى لان مافعله خطوة غشيمة وطغيان حقيقى ضد ايران .

وتابع خيرى قائلا : أنه تم اخلاء القواعد الامريكية وتم التحذير ولكن المعركة انتقلت إلى سماء الخليج وهل ستضرب ايران حقول النفط فى المنطقة .