مفكر سياسى: أتوقع ردا قاسيا من أمريكا ضد إيران

قال الكاتب والمفكر السياسى الدكتور عبد المنعم سعيد أن إيران تحاول أن تثبت أنها واقفة على أقدامها بهجماتها على قاعدة العديد القطرية .
وأضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى خيرى رمضان فى برنامج مع خيرى على قناة المحور بأنه يتوقع رد قاسى أمريكى قاسى ضد إيران .
وتابع سعيد عن الضربة الايرانية على قاعدة العديد الامريكية فى قطر قائلا : ازاى تضرب عربى حليف لك .
وأكد سعيد أن الأوروبيين مع اسرائيل من خلال دعمهم بالمعلومات المطلوبة ولكن لن يتدخلوا فى الحرب بالمنطقة .
وعلق الإعلامى خيرى رمضان على ضرب إيران للقواعد الأمريكية فى الشرق الأوسط قائلا : هذا ماكنا نخشاه ونحذر منه وهل ستشتعل المنطقة وربنا يستر .
وأضاف خيرى كان يجب على ترامب ان يتوقع الرد الايرانى لان مافعله خطوة غشيمة وطغيان حقيقى ضد ايران .
وتابع خيرى قائلا : أنه تم اخلاء القواعد الامريكية وتم التحذير ولكن المعركة انتقلت إلى سماء الخليج وهل ستضرب ايران حقول النفط فى المنطقة .