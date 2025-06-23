مجدي الجلاد: ترامب بيحب الشو.. وما يحدث خطوة بتشكيل الشرق الأوسط الجديد

قال الكاتب الصحفى مجدى الجلاد أن ماتفعله أمريكا وإسرائيل مع إيران محسوب مؤكدا أن مايحدث الان مناورات متبادلة فقط .

وتابع الجلاد خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين فى برنامج اخر النهار على قناة النهار قائلا أن الحديث عن نهاية العالم لسه شوية فى ديناصورات زى كوريا والصين وروسيا مدخلوش فى القصة وده هيستمر سنوات .

وأكد الجلاد أن أمريكا تستطيع ان تكرر سيناريو العراق مع إيران ولكن ترامب شخصية استعراضية بيحب الشو وهو ماحدث خلال الضربات الامريكية لايران .

وأضاف الجلال أن روسيا أكدت أن البنية التحتية الإيرانية تعرضت لضرر ولكن مش كبير ومايحدث خطوة فى تشكيل الشرق الأوسط الجديد والتى تريد أن تصل إليه أمريكا وإسرائيل .