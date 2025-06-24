مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الرابع أثناء لهوها في شرفة بالعمرانية

شهدت منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا، حيث لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها، إثر سقوطها من شرفة شقة أسرتها بالطابق الرابع، أثناء لهوها دون رقابة.

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث قسم العمرانية، يفيد بسقوط طفلة من ارتفاع كبير ووفاتها في الحال.

بانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين من التحريات الأولية أن الطفلة كانت تلهو في شرفة المنزل دون وجود حاجز أمان كافٍ، مما أدى إلى اختلال توازنها وسقوطها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.