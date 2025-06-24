بتكلفة 6 ملايين جنيه.. رصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمدينة كفر صقر

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لإستكمال الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحه للمواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه جارى تنفيذ أعمال الرصف بشارع السينما بحي النصر بطول 350 م ، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية بتكلفه إجمالية 6 مليون و800 ألف جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي لرصف وتطوير الشوارع الرئيسية بالمدينة.

أضاف رئيس المركز، أنه تم الإنتهاء من أعمال الرصف للطريق بطول 280 متر وجارى الإنتهاء من باقي المسافة ، و تذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذه لسرعة الإنتهاء من الأعمال ودخوله الشارع الخدمه.